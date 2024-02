Milan | qualificazione con tante spine | difesa ballerina e Leao sciupone

Il Milan vola agli ottavi di Europa League nonostante la sconfitta: al Rennes non basta il 3-2

(Di giovedì 22 febbraio 2024)o, 22 febbraio 2024 – Sette gol incassati nel giro di cinque giorni tra Monza e Rennes sono troppi ma nonosla sconfitta per 3-2 subita al Roazhon Park contro il Rennes, il Diavolo ha centrato l’obiettivo conquistando il pass per gli ottavi di finale di Europa League: domani alle 12 a Nyon l’urna decreterà il prossimo avversario che i rossoneri affronteranno a San Siro il prossimo 7 marzo per il match di andata. “Le squadre sono tutte competitive, sarà un impegno difficile ma credo che nessuna di loro sarebbe contenta di affrontare il. Noi vogliamo provarci, è chiaro. In campionato stavamo attraversando un momento positivo e poi ci siamo fermati domenica. Ma vogliamo confermare il nostro momento e vogliamo cercare di raggiungere chi ci sta davanti, soprattutto la Juventus”, il pensiero di Pioli. ...

Europa League, Rennes-Milan 3-2 e rossoneri agli ottavi: un cartellino che il portiere del Milan aveva già rischiato di prendere in diverse occasioni. Negli ultimi minuti i padroni di casa si portano all'attacco nel disperato tentativo di riaprire la ... adnkronos

Milan ko in Francia ma agli ottavi, al Rennes non basta il 3-2: RENNES (FRANCIA) - Un Milan fragile in difesa ringrazia il 3-0 dell'andata ... È il 2-2 che sembra mettere in cassaforte la qualificazione, ma pochi istanti dopo arriva un nuovo penalty per i francesi ... laprovinciacr

Milan, Kjaer: “Abbiamo gestito bene fino a che l’arbitro non ha deciso diversamente”: Non sono contento dei tre gol, ma la cosa importante è aver portato la qualificazione a casa. Dobbiamo affrontare qualsiasi squadra con l’obiettivo di vincere, che è quello di sempre per il Milan. footballnews24