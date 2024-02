La nuova Mercedes è più piacevole da guidare | dice Russell

(Di giovedì 22 febbraio 2024) Georgeha dichiarato che lavettura di Formula Uno dellaè piùdarispetto alla difficile offerta dello scorso anno, dopo aver percorso 122 giri del circuito di Sakhir in Bahrain nella prima giornata di test di mercoledì. Il britannico, che per la sessione di giovedì passerà il testimone al compagno di squadra sette volte campione del mondo Lewis Hamilton, ha dichiarato che il debutto della vettura W15 è stato positivo. La giornata di lavoro ha incluso una simulazione di gara completa nel pomeriggio. “Da quando abbiamo toccato terra ci è sembrato di avere una buona base da cui partire”, ha detto, che ha concluso la giornata al 12° posto in classifica generale. “Abbiamo completato molti giri e abbiamo molti dati da analizzare ...

