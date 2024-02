Germania locomotiva in Ue? Sulla cannabis Liberalizzazione dal 1° aprile | cosa c’è nella legge | limite di 25 grammi | i club | tagliando dopo un anno

Leggi tutta la notizia su ilfattoquotidiano

(Di giovedì 22 febbraio 2024) Lasi prepara a liberalizzare lal’accordo trovato all’interno del governo laè pronta a sbarcare in Parlamento. Se non ci sarcolpi di scena l’entrata in vigore del provvedimento è prevista per il primo, di sicuro il voto è in programma venerdì. Per i dirigenti dei partiti di maggioranza (socialdemocratici, verdi e liberali) la normativa è una vera pietra miliare per una politica modernadroga che rafforza la prevenzione, la salute e la tutela dei giovani, decriminalizzando i consumatori e combattendo efficacemente il mercato nero. Larealizza un impegno programmatico del governo guidato da Olaf Scholz: mira a ridurre gli spazi agli spacciatori, convogliando la domanda neidi ...