Fedez e Chiara Ferragni | svelati i motivi della rottura

Chiara Ferragni e Fedez si sono lasciati: il rapper è andato via di casa domenica. Lei sarà ospite da Fazio domenica 3 ...

Chiara Ferragni e Fedez, la separazione per distrarre i fan dai problemi giudiziari La strategia di comunicazione dei Ferragnez: Chiara Ferragni e Fedez, fine dei giochi Il rapper è andato via di casa domenica scorsa, 18 febbraio. Le voci della presunta crisi tra l'influencer e il marito sono confermate da Dagospia, che si ... leggo

Ricomincio da Fazio. Ferragni entra nella fase numero 5 della crisi. E la fine con Fedez non fa male al brand: Chiara non indossa più la fede al dito e dalla sua immagine ... Nel momento in cui lei si è trovata in difficoltà, invece, Fedez si è mostrato meno generoso, rinfacciandole che i suoi problemi ... huffingtonpost

Chiara Ferragni a Che Tempo che Fa, Codacons: «Chiederemo sequestro trasmissione se non ci sarà contraddittorio»: Chiara Ferragni sarà ospite di Fabio Fazio, domenica 3 marzo, a "Che Tempo che Fa", in onda sul Nove. La notizia - arrivata proprio nel giorno in cui emerge la rottura ... ilmessaggero