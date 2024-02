Epic Mickey Rebreushed annunciato | Trailer | Uscita e dettagli

Leggi tutta la notizia su gamerbrain

(Di giovedì 22 febbraio 2024) Nel mondo del gaming, ci sono poche esperienze che catturano la fantasia e l’immaginazione come Disney. E ora, gli appassionati possono prepararsi per un’avventura completamente rinnovata con il prossimo lancio di “Disney: Rebrushed” su Steam, PlayStation, Xbox e Nintendo Switch, grazie allo sforzo congiunto dello sviluppatore Purple Lamp e dell’editore THQ Nordic. Il remake diè realtà Questo remake del platform 3D originariamente esclusivo per Nintendo Wii, ideato da nientemeno che il leggendario Warren Spector, promette di portare nuova vita a un classico amato da molti. In “Rebrushed“, i giocatori vestiranno i panni di Topolino mentre si immergono in un viaggioo attraverso Wasteland, un regno di personaggi dimenticati ...