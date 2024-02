Ecco come è facile in Italia finanziare le attività di Hamas a Gaza

Leggi tutta la notizia su linkiesta

(Di giovedì 22 febbraio 2024) Nel corso delle ultime settimane la galassia dinell’Unione europea ha iniziato una sorta di fase due: dal proselitismo nelle piazze e nell’opinione pubblica alle raccolte fondi per sostenere l’organizzazione in Palestina. Dopo il 7 ottobre e la successiva operazione militare e di intelligence da parte di Israele i canali di approvvigionamento economici dall’Europa si sono prosciugati e le collette nelle moschee non hanno trovato uno sbocco economico nei territori occupati. Così mentre si prepara la nuova missione di Freedom Flottilia, la nave carica di aiuti e soldi che dovrebbe salpare non appena si arriverà a un cessate il fuoco, le false associazioni caritatevoli stanno organizzando delle carovane umanitarie che dall’Egitto dovrebbe riuscire a raggiungere la striscia di. Il primo a lanciare l’iniziativa è stata l’Associazione Benefica di ...