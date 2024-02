Donizetti Opera | il festival dedicato al geniale musicista compie 10 anni

Al Donizetti Opera Festival un Don Pasquale (quasi) inedito

Bergamo . Non c’è soddisfazione più grande del fare una lunga salita, soprattutto se ripida, e alla fine voltarsi indietro per guardare il panorama. La stessa ... (bergamonews)

Al Donizetti Opera Festival un Don Pasquale (quasi) inedito: Roberto Deveraux, Zoraida di Grenata e soprattutto Don Pasquale: per la sua decima edizione il Donizetti Opera Festival di Bergamo offre un programma che accosta titoli conosciuti ad altri rari sempre ... ansa

Voragine a via Morghen, al Vomero piano traffico provvisorio: strade chiuse e divieti: Il Comune vara il piano viabilità provvisorio per il Vomero: coinvolte via Bonito, via Cimarosa, via Michetti e via Donizetti ... fanpage

La superstar della lirica Vittorio Grigolo in un recital per la città di Arezzo: Una serata su arie d’opera in compagnia di una delle voci più iconiche al mondo, con un repertorio da Verdi a Donizetti, da Rossini a Leoncavallo ... lanazione