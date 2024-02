infatti, la spesa è scesa del 34% per la luce e del 27% per il metano. Il primo posto per bollette più consistenti se lo aggiudica il Trentino - Alto Adige. A pesare è stato il gas, con una media

Bollette luce e gas: ecco chi può tornare al mercato tutelato (Di giovedì 22 febbraio 2024) Passare dal mercato libero a quello tutelato, facendo un percorso inverso rispetto a quello che stanno seguendo la maggior parte dei clienti. È possibile? Nel caso dell'energia la risposta è, banalmente, sì. Come spiega Arera, l'Autorità competente in materia di luce e gas, per tornare al regime... Leggi tutta la notizia su today (Di giovedì 22 febbraio 2024) Passare dallibero a quello, facendo un percorso inverso rispetto a quello che stanno seguendo la maggior parte dei clienti. È possibile? Nel caso dell'energia la risposta è, banalmente, sì. Come spiega Arera, l'Autorità competente in materia die gas, peral regime...

Notizie Correlate

Rivolta contro le bollette ’salate’ di luce e gas - La Confconsumatori è al fianco di tutti i cittadini che si sono visti recapitare dal mese di dicembre bollette energetiche per il mercato del gas con importi ... (lanazione)

Bollette luce - c’è un modo per risparmiare se non scegli l’operatore - Bollette luce , c’è un modo per poter risparmiare se non scegli l’operatore : tutto quello che serve sapere in merito Le ultime indagini e, soprattutto, gli ultimi dati ... (cityrumors)

Gas e luce meno salati - ma a Pistoia le bollette più costose della Toscana - Pistoia, 11 febbraio 2024 – Il picco massimo del costo delle bollette del 2021 e 2022 per gas ed energia elettrica, schizzate alle stelle sia per lo scoppio della ... (lanazione)

Altre Notizie

Gas ed elettricità A Lecco adesso si spende meno: Secondo l’analisi condotta da Facile.it, a parità di consumi nel 2023 le famiglie lombarde con un contratto di fornitura nel mercato tutelato hanno speso, in media, circa 755 euro per la bolletta ... leccotoday Luce e gas nel 2023 bollette più leggere in Lombardia: Le famiglie lombarde nel 2023 hanno speso in media 755 euro per la bolletta della luce e 968 per quella del gas, cioè rispettivamente, il 34% e il 27% in meno rispetto all’anno precedente. Secondo ... elivebrescia.tv Bollette luce e gas: ecco chi può tornare al mercato tutelato: È possibile fare il "percorso inverso" e riattivare il servizio di maggior tutela Per quanto riguarda l'energia elettrica la risposta è sì (ma ancora per pochi mesi), nel caso del gas il discorso cam ... today

Video di Tendenza