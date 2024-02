Biden insulta Putin | “Figlio di p” Il Cremlino | “Modi da cowboy di Hollywood”

Leggi tutta la notizia su quotidiano

(Di giovedì 22 febbraio 2024) Roma, 22 febbraio 2024 -un “folledi putt...”. Così il presidente Usa Joein un evento elettorale a San Francisco ha definito il suo omologo russo. “Abbiamo un pazzodi p... come(“a crazy Sob”, abbreviazione di “son of a bitch”), e altri, e dobbiamo sempre preoccuparci di un conflitto nucleare, ma la minaccia esistenziale per l’umanità è il clima”, ha dettoin un breve discorso all’evento di San Francisco a cui ha partecipato un piccolo gruppo di giornalisti. Il linguaggio forte disegue altre occasioni in cui ha definito il presidente russo, che ha ordinato l’invasione dell’Ucraina nel 2022, un “macellaio” e un “criminale di guerra”.ha dichiarato che venerdì gli Stati Uniti annunceranno un ...