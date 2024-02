Banche | 823 filiali in meno nel 2023 Ma c’è chi apre nuovi sportelli

Banche, nel 2023 chiuse 823 filiali: più di 3.300 Comuni rimasti senza

(Di giovedì 22 febbraio 2024) Roma, 22 febbraio 2024 – Semprebancari in Italia. Nel, infatti, sono state chiuse 823e la conseguenza è che 3.300 Comuni sono rimasti senza uno sportello bancario (il 41,5% dei comuni italiani), e 4,37 milioni di persone non possono accedere ai servizi bancari là dove risiedono (nel corso deloltre 362mila in più). 09-11-2011 COMO SOLDI DENARO BANCA SPORTELLO MUTUO CARTA MONETA CONSULENTE FINANZIARIO BANCONOTE SPORTELLO BANCARIO FOTO CUSA CELL 335 6855682 Aumenta inoltre anche il numero delle imprese che hanno sede in Comuni privi di sportello bancario: sono 255mila, 22mila in più rispetto ad un anno fa. Le regioni in cui la desertificazione è maggiore sono Marche, Abruzzo e Lombardia. I dati emergono dall’Osservatorio First Cisl presentato nei giorni scorsi. Ma ...