Attacco al cuore della Lega

(Di giovedì 22 febbraio 2024) Più degli schiaffetti verbali, a Salvini fanno male i fatti: il no di Meloni al terzo mandato rende contendibile il Veneto leghista e libera Zaia alla contesa per il partito. Una leadership un po’ più traballante. Aspettare le Europee

Attacco al cuore della Lega: La mossa sul terzo mandato è, nella sua sostanza politica, un attacco feroce al cuore della Lega. Perché, d’un colpo, apre la partita del Nord e mette Luca Zaia sul mercato politico nazionale. Insomma ... huffingtonpost

