Adriatico Wind Club Boom di nuove iscrizioni

Leggi tutta la notizia su sport.quotidiano

(Di giovedì 22 febbraio 2024) L’di Porto Corsini ha presentato ieri mattina il programma della stagione 2024. Ildel presidente Giovanni Forani – che conta 700 soci, ed è fra i più attivi a livello nazionale nelle tavole a vela, nei catamarani e nel kite surf – si propone per un altro anno sulla cresta dell’onda. Oltre ad un incremento di 100 nuovi soci, il 2023 si era chiuso con gli argenti di Tommaso Vallini, nel Techno293 U13 e di Francesco Forani nell’U19. "La stagione 2024 – ha spiegato coach Roberto Pierani – è iniziata con una squadra rinnovata nelle classi Techno 293 ed IQFoil. A metà gennaio, abbiamo ripreso gli allenamenti in casa e, ai primi di febbraio ci siamo spostati a Cagliari per una settimana di sedute. Inoltre i ragazzi più grandi hanno partecipato al raduno nazionale IQFoil a Civitavecchia, un primo ...