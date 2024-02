The Mandalorian & Gorge | il film Star Wars avrà un budget sorprendentemente basso

(Di mercoledì 21 febbraio 2024) A quanto pare ildella pellicola con Din Djarin e il piccolo Grogu non sarà al livello degli altridiCome sappiamo, Lucasha annunciato l'arrivo di The; Grogu,che proseguirà le avventure dei due protagonisti di The, ma che a quanto non godrà dello stessodi una stagione completa dello show, ma neuno più. Secondo quanto riportato da The Bespin Bulletin, la prima stagione di Thesarebbe costata 15 milioni di dollari a episodio, per un totale di 120 milioni di dollari per l'intera stagione. Quindi, secondo i calcoli, il ...

Ancora una volta ci ritroviamo in un nuovo episodio di Aperit-Hero , in cui parliamo di The Mandalorian , conosciuto anche come Din Djarin, un ...

Pedro Pascal , ripercorrendo la sua carriera durante un incontro organizzato da SAG-AFTRA, ha condiviso il suo amore per The Mandalorian . Pedro ... (movieplayer)

Un nuovo videogioco su The Mandalorian è in fase di sviluppo presso Respawn Entertainment. È stato rivelato che un nuovo videogioco basato sulla ... (movieplayer)

The Bad Batch 3, la recensione: ancora più Star Wars, ancora più epica: La recensione dei primi episodi di The Bad Batch 3: la terza e ultima stagione, disponibile su Disney+, accentua le tonalità epiche, promettendo un finale memorabile per la Clone Force 99 (e per Omega ...

La terza stagione di The Bad Batch è arrivata su Disney+: Nell'epico finale di Star Wars: The Bad Batch, il gruppo sarà messo alla prova nella lotta per ricongiungersi con Omega, che dovrà affrontare le proprie sfide all'interno di un remoto laboratorio ...

