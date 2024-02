Roma | fermato autocarro al Prenestino | trasportava abusivamente 50 batterie d’auto

Leggi tutta la notizia su ilcorrieredellacitta

(Di mercoledì 21 febbraio 2024)nel quartiere-Labicano di: la vetturamateriali pericolosi per l’ambiente. La Polizia Locale sul posto – (ilcorrieredellacitta.com)Episodio che poteva sfociare in un grosso danno ambientale, quello accaduto nel quadrantedi. Gli agenti della Polizia Locale hannoieri mattina, martedì 20 febbraio 2024, un grossoin strada, colto in flagrante mentreprodotti dannosi per l’ambiente e la sicurezza pubblica. In tutto ciò, il camionista non aveva nessuna licenza per trasportare quel tipo di materiali. Il trasporto abusivo di: ...