OnePlus 12 | il 26 febbraio una partita di calcio sul ghiaccio

(Di mercoledì 21 febbraio 2024) Unadisul? Sembra impossibile, mavuole celebrare l’arrivo di12 con quello che può essere definito il ‘match più estremo al mondo’. Le squadre che si sfideranno su un lago ghiacciato in vero spirito Never Settle, il prossimo 26, sono il GILLA FC dalla Finlandia e OFF-PITCH dalla Norvegia. Il brand internazionale di tecnologiaospiterà un evento molto interessante, senza precedenti. Probabilmente ladipiù ghiacciata mai disputata. Le squadre partecipanti, GILLA FC proveniente dalla Finlandia e OFF-PITCH dalla Norvegia, sono senza dubbio rinomate. Non soltanto per le loro skills sul campo, bensì per la loro fantasia e motivazione, incarnando appieno lo spirito ...

aggiorna menti in distribuzione per Samsung Galaxy Z Flip3 5G, Galaxy Z Fold3 5G, OnePlus 10 Pro e OnePlus 8T: scopriamo tutte le novità. L'articolo ... (tuttoandroid)

OnePlus organizza una partita di calcio sul ghiaccio per il lancio del OnePlus 12: L'incontro, in programma per il 26 febbraio, si svolgerà su un campo appositamente allestito su un lago ghiacciato, in un tributo alle condizioni estreme in cui il OnePlus 12 è stato progettato per ...

OnePlus Nord CE 3 Lite 5G, come fare un ottimo affare con gli sconti su Amazon: OnePlus Nord CE 3 Lite 5G è un prodotto di fascia intermedia con una scheda tecnica completa e versatile, ottima in ogni situazione. L’incredibile offerta su Amazon ...

OnePlus Watch 2 è ufficialmente in arrivo con le offerte speciali early-bird: OnePlus ha confermato che il suo smartwatch di seconda generazione è effettivamente "in arrivo", come protagonista dello show dell'OEM al MWC 2024. Il suo clamore come prodotto "New Flagship" con una ...