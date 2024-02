Nomine | stipendi | scuole Gualtieri finisce nel mirino della Corte dei Conti

(Di mercoledì 21 febbraio 2024) La Città Metropolitana di Roma, di cui Robertoè sindaco,neldei. Al centrofaccenda c’è l’ex sindaco di Morlupo, Bruno Manzi, che, dopo aver ricoperto il ruolo di capo di gabinetto dell’ex Provincia di Roma dal 2021 a marzo 2023 ed essere andato in pensione anticipata, è stato richiamato dal sindaco capitolino in persona che gli ha affidato un nuovo ruolo. I giudicideicontestano al sindacoalcunee diverse spese nei bilanciCittà Metropolitana Il nodo che ladeivuole sciogliere è quello che riguarda il trattamento pensionistico: ...

