Nello spot sulla sicurezza stradale del ministero dei Trasporti le ragazze viaggiano senza cintura – Il video

Leggi tutta la notizia su open.online

(Di mercoledì 21 febbraio 2024) Due scenari. Uno in cui viene fatta la scelta sbagliata e uno in cui viene fatta quella gusta. Ma in entrambicinture di. «Fai l’unica scelta possibile» invita Elisabetta Gregoraci in uno dei trelanciati daldeiper sensibilizzare i giovani. Prima della comparsa a schermo della conduttrice, gli spettatori si trovano di fronte a un filmato girato a mo’ di diretta social, in cui quattroin auto in direzione di una festa. I vestiti luccicano di paillettes, l’atmosfera è elettrica, il mood è «aggressive» mentre le luci della città scorrono sfocate fuori dall’abitacolo. A un certo punto la scena si sdoppia, nel momento in cui la ragazza ...