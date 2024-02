Napoli | si apre voragine al Vomero e inghiotte due auto | illese le persone a bordo Evacuate 20 famiglie

(Di mercoledì 21 febbraio 2024) Unaha inghiottito due, una parcheggiata e una in transito, e un albero nel quartieredi, nella zona di san Marino. È successo intorno alle 5 di questa mattina, mercoledì 21 febbraio . Dalle prime ricostruzioni sembra che sia collassata la fogna e la condotta idrica di carico si sia spezzata. Sul posto sono intervenuti i soccorsi, con polizia locale, i vigili del fuoco, 118 e la protezione civile. I due occupanti delle macchine sono stati aiutati a uscire e risultano illesi. Le 20dell’edificio vicino all’incidente sono statee, in collaborazione con il personale tecnico del comune di, l’area è stata messa in sicurezza. È stata anche interrotta la fornitura di acqua nella zona adiacente, di San Martino, mentre nelle ...

Attimi di paura a Napoli , in via Morghen, nel quartiere Vomero, dove all’alba una voragine si è aperta in strada inghiottendo due auto . A bordo delle ... (tg24.sky)

Una voragine di grandi dimensioni si è aperta nel pieno di via Morghen, angolo via Bonito, nel quartiere Vomero di Napoli . Uno sprofondamento del ... (ildifforme)

Si apre voragine in strada a Napoli in zona Vomero: inghiottite due auto, evacuato palazzo inondato d'acqua: Una voragine si apre nella notte nel quartiere napoletano del Vomero ... Sul posto sono intervenute otto ambulanze dell’Asl Napoli 1, ma in ospedale è stato trasportato soltanto un ferito, che non ...

Paura a Napoli, si apre una voragine in strada e inghiotte due vetture: Tragedia sfiorata all’alba, nel quartiere Vomero di Napoli, dove due vetture, una parcheggiata e un’altra in transito, sono state inghiottite da una voragine che si è aperta nella zona di san Martino.

Napoli, voragine al Vomero: inghiottite due auto (una in transito), evacuato un palazzo in via Morghen: Una voragine si è aperta poco prima dell'alba a Napoli, in via Morghen, al Vomero. Un'auto in transito è stata inghiottita ma, per fortuna, i due occupanti del veicolo ...