Mkhitaryan realista | «Inter | bene così! Ma ora la sfida di ritorno»

dopo-Atletico Madrid terminata sul punteggio di 1-0 in Champions League ha commentato la partita, mantenendo i piedi di piombo. Di seguito le sue parole su Mediaset. IL COMMENTO – Henrikhè soddisfatto per la partita vinta dall'contro l'Atletico Madrid: «Grande partita vinta contro una grande squadra, ci giocheremo tutto a Madrid nelladi, andiamo piano piano. Io deluso? Non sono deluso, sono ovviamente felice perché abbiamo vinto. Sono consapevole che ci sarà un'altra partita da giocare e non ho preso l'ammonizione (ride, ndr)».