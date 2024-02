Maria De Filippi e il commovente ricordo di Maurizio Costanzo | “Quest’anno in tanti mi hanno chiesto di parlare di lui | ecco perché non ho mai voluto farlo”

Leggi tutta la notizia su isaechia

(Di mercoledì 21 febbraio 2024) A distanza di un anno dalla scomparsa di, ieri sera è andata in onda su Canale 5 una serata speciale dedicata al conduttore, presentata daDee Fabio Fazio, dal famoso Teatro Parioli, sede dello storicoShow. La conduttrice ha aperto la serata ringraziando il pubblico e spiegando i motivi per cui in questo anno non ha mai parlato del marito: Buonasera a tutti, grazie di essere qua, grazie davvero. Questa sera siamo nel suo posto preferito, nel suo teatro. So che è sicuramente contento. In quest’ultimo anno inmididi lui, è successo chegiornalisti miinterviste, sia ...