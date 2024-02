Lettere | libri e solitudine | la vita di Navalny nel carcere siberiano

(Di mercoledì 21 febbraio 2024) Alexeiè stato in grado di inviare centinaia discritte a mano. In una delle ultime, inviata ad un vecchio amico, raccontava di aver letto il racconto "Nel burrone" di Cechov

Platone, la politica ideale non esiste: E qui, nel libro ora riedito da Neri Pozza (pagg ... Conviene dunque rifarsi a quanto suggerisce Margherita Isnardi Parente, curatrice dell'edizione 2002 delle lettere per la Fondazione Lorenzo Valla.

Lettera da due città: Una distanza che sembra incolmabile, in un tramonto d'oro. I nuovi figli sanno a stento l’italiano; nati qui, non sono cittadini. I vecchi con la “minima” cercano inebetiti per ore un guizzo di fortun ...

Navalny, l'ex dissidente a cui scriveva dal carcere: «Mi diceva che era pronto a morire»: Mi ha colpito molto il suo coraggio nel tornare in Russia. Lui mi ha scritto la sua lettera in qualità di lettore dei miei libri, io gli ho detto che gli stavo rispondendo in qualità di scrittore e di ...