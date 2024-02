La promessa di Lollobrigida | “Pronti a cambiare l’agricoltura in Europa”

Leggi tutta la notizia su notizie

(Di mercoledì 21 febbraio 2024) Nel corso di una intervista che ha rilasciato al quotidiano “Il Tempo” è intervenuto il ministro del, FrancescoIl ministroha le idee fin troppo chiare per quanto riguarda il futuro. Prima, però, bisogna passare per le prossime elezioni europee che si svolgeranno nel mese di giugno. Se non si tratta (la sua) di una vera e propria rivoluzione allora poco ci manca. L’obiettivo del governo è quello di liberarsi, una volta e per tutte, dagli steccati imposti dall’Unione Europea. Nel corso dell’intervista al ‘Tempo‘ sono stati trattati altri argomenti importanti. Tra questo anche quello relativo ai trattori che sono scesi nuovamente a Roma a manifestare. Il ministro del, Francesco(Ansa Foto) Notizie.comha ...