Kiptum | svelato l’esito dell’autopsia | il maratoneta è morto in seguito alle gravi ferite alla testa

(Di mercoledì 21 febbraio 2024) Ilkeniano Kelvinè deceduto inriportate nell’incidente d’auto che lo ha coinvolto lo scorso 11 febbraio. Questo è stato stabilito dal capo patologo del governo, Johansen Oduor, fugando gli ultimi dubbi su altre possibili cause, secondo quanto riprota il quotidiano The Star. Il portavoce della famiglia, Philip Kiplagat, ha dichiarato di essere soddisfatto dei dettaglie che i parenti potranno quindi procederesepoltura di, posticipata a venerdì prossimo per permettere al presidente keniano William Ruto, attualmente all’estero, di essere presente. SportFace.

