Kina e Yuk alla scoperta del mondo, il trailer ufficiale del film [HD]: Un incredibile viaggio di una coppia di volpi polari nell'estremo Nord del Canada. Da giovedì 7 marzo al cinema.

Kina e Yuk alla scoperta del mondo: trailer e poster del documentario naturalistico, nei cinema dal 7 marzo: Il trailer e il poster italiano di Kina e Yuk alla scoperta del mondo ci invitano a scoprire le meraviglie della natura nel documentario sulle volpi artiche, al cinema dal 7 marzo. NOTIZIA di ...