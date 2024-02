Il parrucchiere dei vip che lavora a due passi da Montecitorio | «Ho creato il biondo Venier | la frangia di Maria Elena Boschi è opera mia»

Leggi tutta la notizia su open.online

(Di mercoledì 21 febbraio 2024) Roberto D’Antonio, 65 anni, è il-guru di onorevoli, attrici, divi e politici. Ha un salone a duedain via dei Prefetti. E oggi si racconta in un’intervista al Corriere della Sera. Partendo da clienti vip come Fiorello: «Uno nato dotato, generoso di sé con la gente. Ero già amico di sua moglie Susanna, Olivia e Angelica sono come figlie mie. Il codino se lo tagliò a Milano, poi venne da me con i capelli alle spalle, glieli feci corti. L’ho pettinato per questo Sanremo, con la riga di lato anni Quaranta. Anche Laura Morante ha voluto cambiare. Stava girando Un altro Ferragosto. “Chiedi a Paolo Virzì se va bene”. Ora li porta corti con la». Benigni e Braschi Hato anche con Roberto Benigni, per il quale è un portafortuna: «Pettinai Nicoletta Braschi ...