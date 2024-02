Gloria! L’energia della musica e di cinque ragazze | intervista alla regista esordiente Margherita Vicario da Berlino

(Di mercoledì 21 febbraio 2024) Un esordio sorprendente presentato in concorso oggi al Festival diracconta dimusicista di talento in un istituto religioso nel 1800. Incontro con, all’opera prima come

Speciale energia: Perù, spagnola Grenergy vende vende parchi e fotovoltaici per 139 milioni di euro: Madrid, 30 gen 14:15 - (Agenzia Nova) - L'azienda spagnola Grenergy ha concordato la vendita del cento per cento dei suoi impianti eolici e fotovoltaici in Perù per un importo complessivo circa 139 ...

Gloria!, cosa sapere sul film d’esordio di Margherita Vicario in concorso alla Berlinale: Leggi su Sky TG24 l'articolo Gloria!, cosa sapere sul film d’esordio di Margherita Vicario in concorso alla Berlinale ...

Gloria! il trailer del film di Margherita Vicario in concorso alla Berlinale 2024: Oggi è il gran giorno di Gloria! debutto alla regia di Margherita Vicario che in questa giornata sarà presentato alla Berlinale dove il film è in corsa per ...