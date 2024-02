FOTO ? Il ruggito di Arnautovic | «Emozioni che non riesco a descrivere»

Leggi tutta la notizia su inter-news

(Di mercoledì 21 febbraio 2024)ha deciso con un gol nella ripresa la partita tra Inter e Atletico Madrid, andata degli ottavi di Champions League.? Markotrova un gol di pesantissimo valore in Inter-Atletico Madrid. L’austriaco ha deciso l’andata degli ottavi di Champions League. Il 13 marzo ci sarà il ritorno al Wanda Metropolitano.è entrato dopo l’intervallo per sostituire Marcus Thuram, fermato da un infortunio. Su Instagram, l’ex Bologna esulta: Arna non molla mai! Inter-News - Ultime notizie e calciomercato Inter - Il presente contenuto è riproducibile solo in parte, non integralmente, inserendo la citazione della fonte (Inter-News) e il link al contenuto originale () © Inter-News.it 2014-2023 - Tutti i diritti riservati