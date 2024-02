Wall Street negativa | Dj -0 | 11% | Nasdaq -1 | 27%

Discover Financial Services vola a Wall Street (+11%). Scivola Capital One: Scivola invece a Wall Street il titolo Capital One che cede l'1,09%. Secondo i termini dell'accordo, gli azionisti di Discover riceveranno 1,0192 azioni Capital One per ciascuna azione Discover, che ...

Il valore della consulenza, tutte le videointerviste ai protagonisti: Tutte le videointerviste agli speaker protagonisti de 'Il valore della consulenza' , l'evento di Wall Street Italia sulla consulenza finanziaria andato in scena il 1° febbraio 2024 in Borsa italiana. Il mondo riscritto dalla demografia presuppone scelte d'investimento consapevoli e prodotti ...

Paramount e Comcast pensano a un'alleanza nello streaming: Secondo il Wall Street Journal, infatti, i due broadcaster nei giorni scorsi avrebbero avuto contatti proprio per unire le forze nello streaming con una partnership o una joint venture tra Paramount +...