La giovane Architetta era incinta di pochi mesi, è stata trovata in casa senza vita dal marito a Novoli : sarebbe morta per un arresto cardiaco (notizie.virgilio)

Tragedia a Novoli (Lecce) in serata: Alessia Quarta , 31 anni . è stata trovata morta in casa dal marito . La giovane donna, sposata da un anno e ... (ilmattino)

Macabra scoperta in metro: trovata una gamba umana: La città è scossa da una nuova ondata di violenza. Appena una settimana fa una persona è morta e altre 5 sono rimaste ferite in una sparatoria nella metro del ...

Elka Vasconi, vita rovinata dopo "4 Ristoranti": "Non ce la faccio più...": Era il 15 gennaio quando le cronache ci hanno restituito la notizia della morte di Giovanna Pedretti, la ristoratrice del Lodigiano trovata morta suicida per non aver retto alla gogna mediatica per ...

Trovata morta la pornostar Kagney Linn Karter: è suicidio: ...Novella 2000 ai personaggi di spicco del mondo dello spettacolo Ultimo Aggiornamento Fotogallery - Cillian Murphy all'apertura della Berlinale 2024 Leggi Anche La pornostar Jesse Jane trovata morta ...