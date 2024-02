La Juve celebra Allegri | che festa per il record di panchine

(Di martedì 20 febbraio 2024) L’evento organizzato dallantus perre le 406in bianconero di Massimiliano. I dettagli Lantus hato ildi 406in bianconero per Massimilianocon un evento nel proprio museo. Di seguito il ringraziamento della società verso il proprio allenatore. COMUNICATO – «Le 406 presenze disulla panchina bianconera, che da sabato lo collocano in solitaria al secondo posto all-time nella nostra storia dietro a Giovanni Trapattoni, sono statete oggi, 20 febbraio, all’interno dellontus Museum, dove è stato posizionato un totem dedicato proprio a questo traguardo. Un momento speciale dedicato al Mister, cui ...

Calhanoglu è stato il migliore in campo di Inter-Juventus . Il turco ha illuminato il big match di San Siro con tante grandi giocate ma una in ... (inter-news)

La Juve celebra Max Allegri e le 406 panchine. "Un traguardo, ma ci sono ancora tante sfide": ... 406 panchine mentre il contatore gira, superato anche un'altra leggenda come Marcello Lippi con il solo irraggiungibile Giovanni Trapattoni con più partite da allenatore nella storia della Juve a ...

La Juventus celebra le 405 panchine di Allegri: lacrime al messaggio di Mandzukic, ma è caos sul web: La Juventus celebra Allegri. Un video che ha consentito di accantonare un attimo il turbinoso ... E Nicola sulla stessa linea: "Quasi tutti con la Juve . Pazzesco, non lo ha voluto e non lo vuole ...

Il peso del calcio, i video in politica e non solo. Un anno di top player sui social: ... è un carousel Instagram su Cristiano Ronaldo con la maglia del Portogallo che celebra il suo ... Non è un caso questa presenza di Ronaldo, che la Juve sui suoi canali social 'ha coinvolto' in varie ...