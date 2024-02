Evasione fiscale | dentisti evadono 33 milioni al Fisco Sequestrati beni per 5 milioni di euro

(Di martedì 20 febbraio 2024) Diversiavrebbero messo in piedi uno "strutturato meccanismo" disottraendo ricavi per circa 33di. È quanto scoperto dai finanzieri del...

L’inchiesta è della procura della Repubblica di Bari. Il procuratore, in una conferenza stampa in mattinata, dettaglia i contenuti dell’operazione ... (noinotizie)

Diversi odontoiatri avrebbero messo in piedi uno "strutturato meccanismo" di Evasione fiscale sottraendo ricavi per circa 33 milioni di euro . È ... (quotidianodipuglia)

Lecce, scoperta estetista abusiva: percipitava anche reddito di cittadinanza: Durante i controlli effettuati per contrastare l'evasione fiscale e il lavoro nero, i militari hanno scoperto l'attività illecita, sequestrando l'attrezzatura utilizzata e raccogliendo prove ...

Otranto: percepiva il reddito di cittadinanza ma aveva allestito in casa un centro estetico abusivo - Senza Colonne News - Quotidiano di ...: ... in più, per diversi anni ha percepito il reddito di cittadinanza per circa 11mila euro: è l'esito dei controlli disposti al fine di contrastare l'evasione fiscale e il lavoro nero, effettuati dai ...

Evasione fiscale da 33 milioni, sequestri a odontoiatri Bari: Diversi odontoiatri avrebbero messo in piedi uno 'strutturato meccanismo' di evasione fiscale sottraendo ricavi per circa 33 milioni di euro. È quanto scoperto dai finanzieri del comando provinciale di Bari al termine di una inchiesta, coordinata dalla procura del capoluogo ...