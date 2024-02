Chi è Irene Cecchini | la studentessa che parla con Putin | “Ho studiato greco e latino | amo la Russia”

Leggi tutta la notizia su ilgiorno

(Di martedì 20 febbraio 2024) Milano – “L’Italia ci è sempre stata vicina. Ricordo quando ci sono venuto, come la gente mi ha accolto, in alcuni posti mi sono trovato completamente a casa, questo è sicuro”. Così Vladimir– durante il forum a Mosca dal titolo “Idee forti per tempi nuovi” – ha ricordato i giorni italiani conversando con laitalianache frequenta il corso di relazioni internazionali e diplomazia presso l’università moscovita Mgimo. La domanda aLaha posto una domanda sulle politiche sull'immigrazione e l'inserimento nel mercato del lavoro russo, avviando però conun botta e risposta anche su argomenti personali. Il presidente russo le ha chiesto dapprima da dove venisse, e lei ha risposto che è originaria della zona di ...