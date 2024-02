Champions League | Napoli-Barcellona | probabili formazioni e dove vederla in tv

(Di martedì 20 febbraio 2024), 20 febbraio 2024 - Dall'ultima partita disputata dal, quella contro il Genoa, sono passati appena tre giorni. Eppure, da allora in casa azzurra è cambiato tutto: via Walter Mazzarri, il cui interregno è durato poco più di un trimestre con più dolori che gioie e dentro Francesco Calzona, che diventa così il primo allenatore in Serie A ad avere un doppio incarico (considerando anche quello da ct della Slovacchia). Prima di pensare al debutto nel massimo campionato italiano, che avverrà domenica a Cagliari, l'ex vice di Maurizio Sarri, Eusebio Di Francesco e Luciano Spalletti avrà un battesimo a dir poco di fuoco in: l'appuntamento è mercoledì 21 febbraio alle 21, quando al Maradona è atteso ilper l'andata degli ottavi di finale. Le...

Calzona 'il Napoli riparte, oggi inizia un nuovo cammino': Il tecnico è stato scelto da Aurelio De Laurentiis a 24 ore dalla sfida di Champions League di domani contro il Barcellona. "Dal presidente De Laurentiis - ha detto - non ho avuto forti pressioni per ...

Torello, show e risate nella rifinitura del Barcellona: Xavi con Joao Felix, che numeri - CN24: Ultime notizie UEFA Champions League - Torello, show e risate nella rifinitura del Barcellona: vi proponiamo l'allenamento allo stadio Maradona della squadra di Xavi con Joao Felix assoluto protagonista. Torello ...

Calzona: "Il Napoli è una squadra forte. Se non riuscirò a dare un'identità, avrò fallito": Devono divertirsi, giocare con la testa libera" Napoli's Italian headcoach Francesco Calzona attends a press conference on the eve of the UEFA Champions League last 16 first leg football match ...