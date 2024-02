Champions: Calzona 'squadra pronta, vogliamo battere il Barca': Lo ha detto il nuovo tecnico del Napoli, Francesco Calzona, alla vigilia del match degli ottavi di ... in tangenziale mi è salita l'adrenalina, debutto subito contro un avversario forte, ma questo non ...

Calzona al debutto col Barça 'Niente paura, il Napoli è forte': Il debutto è da far tremare i polsi: Calzona prende una squadra in crisi e senza avere la possibilità di incidere per una questione di tempo deve fare i conti con un gigante del calcio europeo. "Il ...

Calzona: "Un allenatore in 24 ore può fare poco. Ma ai giocatori ho detto che non abbiamo più scusanti": Con Calzona ci sarà anche Giovanni Di Lorenzo, capitano del Napoli. "Volevo iniziare ringraziando ... Il debutto è importante, con un avversario forte ma non mi spaventa. Il Napoli è una squadra forte, ...