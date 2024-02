Arsenal | Arteta elogia il Porto | “Avversario molto duro”

Leggi tutta la notizia su sportface

(Di martedì 20 febbraio 2024) Il tecnico dell’Mikelha parlato in conferenza stampa alla vigilia dell’andata degli ottavi di Champions League contro il: “Sono un. Hanno tantissima esperienza, tanta qualità, un allenatore che è nel club da tanti anni. Siamo entusiasti di essere qui. Abbiamo tanta energia ed entusiasmo per giocare domani“. L’allenatore spagnolo ha poi parlato di Fabio Vieira: “Sonocontento di lui. Per lui è stato complicato perché quando stava iniziando a trovare continuità si è infortunato, ma è un giocatore con un talento enorme e tireremo fuori il meglio da lui“.ha poi parlato del clima che la sua squadra troverà all’Estadio do Dragao: “Ci sarà un atmosfera spettacolare, c’è un grande legame tra tifosi, ...