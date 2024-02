Arnautovic lancia l'Inter | 1-0 all'Atletico Ma si fa male Thuram

Monologo Inter a San Siro: Salernitana travolta 4 - 0. Ottava vittoria su otto nel 2024: ... con il solo sigillo al 90 di Arnautovic dopo le reti iniziali di Thuram, Lautaro (autore del poker ... Dopo 5 Bastoni lancia Barella, che si inserisce alle spalle della difesa e lascia partire un siluro ...

L' Inter domina la Salernitana e Lautaro Martinez nella storia del club: ... al 90' il poker di Marko Arnautovic. Per il capitano rete numero 99 in Serie A ma soprattutto gol ... Al 6' Bastoni lancia benissimo per Barella che controlla di petto ma tutto solo davanti a Ochoa ...

