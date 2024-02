Navalny | le ultime notizie | la mamma non riesce a vedere il corpo del figlio Respinta ancora dall’obitorio

(Di lunedì 19 febbraio 2024) Roma, 19 febbraio 2024 - Ladi Alexeiè stataper il terzo giorno consecutivo. Dunque i parenti del defunto leader dell’opposizione russa non sonoriusciti ala salma per un’ultima volta, dopo l’annuncio della morte di venerdì scorso. La squadra diha fatto sapere che laha cercato anche questa mattina di entrare nell’obitorio dove si ritiene sia conservato ildelma anche oggi l’accesso è stato negato. Questo insieme alla scarsa chiarezza sulla morte, avvoltada una fitta nebbia. Bild:morto prima di un possibile rilascio. Novaya Gazeta: “Sullividi da convulsioni e ...

Aleksej Anatol'evic Naval'nyj (in russo ´ ´ ´, trasl. anglosassone: Alexei Anatolievich Navalny; Butyn, 4 giugno 1976 – Charp, 16 febbraio 2024) è stato un attivista, politico e blogger russo.

