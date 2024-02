Guerra ultime notizie Ungheria toglie il veto a sanzioni Ue contro la Russia Spianata moschee | Hamas invita a mobilitazione

(Di lunedì 19 febbraio 2024) Sirene d’allarme sono suonate questa mattina nelle comunità israeliane al confine con la Striscia di Gaza. È la prima volta che accade in diverse settimane. Lo riporta il Times of Israel spiegando che le sirene sono suonate a Ein HaShlosha, Nirim e Nir Oz

