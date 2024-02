Le pagelle Galloway disastroso al tiro | male anche Weber Per Chillo miglior prestazione stagionale

Leggi tutta la notizia su sport.quotidiano

(Di domenica 18 febbraio 2024) Bryante(27 minuti, 1/8 da 2, 0/3 da 3, 4/5 ai liberi, 8 rimbalzi, 2 perse, 1 recuperata, 4 assist, 6 punti) Fa una sola cosa davvero positiva rubando un pallone preziosissimo nel finale dei regolamentari. Ma è l’unico lampo in un match dove non manda mai in ritmo i compagni, spara a salve e spesso con letture non eccelse. Voto 5 Langston(37 minuti, 2/8 da 2, 1/11 da 3, 7/7 ai liberi, 4 rimbalzi, 1 persa, 4 assist, 1 stoppata, 3 assist, 7 punti) 3/19 al, per uno specialista del canestro è un dato che non dice tutto ma quasi. Se a ciò si aggiunge l’assurda conclusione da 10 metri nell’ultimo possesso biancorosso dei regolamentari, si completa il quadro della peggioredi stagione del "Gallo". Peccato arrivi nella serata più importante e dopo la grande prova nei Quarti. Voto 4.5 ...