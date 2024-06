Natisone Cristian ancora disperso Il lavoro infaticabile dei soccorritori e le bandiere a mezz’asta

Leggi tutta la notizia su quotidiano

(Di domenica 2 giugno 2024) Premariacco, 2 giugno 2024 – Sulproseguono le ricerche diCasan Molnar, dopo che ihanno trovato i corpi di Patrizia Cormos e Bianca Doros. Emergono dettagli strazianti di questa tragedia che si è consumata venerdì pomeriggio sul fiumea Premariacco, in Friuli Venezia Giulia. "I ragazzi ignari di quello che stava arrivando” “I ragazzi - racconta il sindaco Michele De Sabata, al telefono con Qn.net - erano totalmente ignari di quello che stava arrivando sulle loro teste. Entrano in una spiaggia con il sole, non c’è acqua, le ragazze sono state trovate con le scarpe addosso. Arrivano a piedi, sono tranquilli. Quel vortice se lo sono visti di fronte. L’acqua si è incanalata a destra, così si sono trovati su quello che è stato definito un isolotto.