Greta Spreafico riaperto il caso | nuovo indagato per omicidio

La donna scomparve da Porto Tolle in provincia di Rovigo due anni fa in circostanze misteriose La procura di Rovigo nei giorni scorsi ha riaperto il caso di Greta Spreafico, la donna comasca scomparsa da Porto Tolle in provincia di Rovigo due anni fa in circostanza misteriose: c’è un fascicolo con un nuovo indagato su.

