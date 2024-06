Fonte : ilfattoquotidiano di 2 giu 2024

La grandine ha ricoperto il manto stradale lungo il tratto della statale 16 in direzione Cerignola, provocando anche un tamponamento a catena in cui non si registrano feriti.

Allerta gialla in Lombardia maltempo in Toscana Emilia-Romagna e Puglia con temporali grandinate e trombe marine