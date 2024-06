Quando mangiare è una malattia

Leggi tutta la notizia su ilgiorno

(Di domenica 2 giugno 2024) Binge eating disorder ovvero disturbi del comportamento alimentare (dca). In occasione della Giornata mondiale sono stati dati i numeri di questache anno dopo anno diventano più pesanti: in Italia, solo nel 2023, i decessi per malattie legate ai dca sono stati 3.780. La Lombardia primeggia per numero di casi ma ha anche alcune buone strutture specializzate nelle cure. E non si parla più solo di anoressia e bulimia ma anche di patologie meno note come l’ortoressia, la vigoressia e soprattutto il binge eating disorder. In molti casi il cibo diventa una droga da “sfondarsi” finché si sta malissimo e soprattutto un rito da ripetere in maniera ossessiva e compulsiva. Che sia giorno o notte il frigorifero va svuotato indipendentemente dal contenuto.