LIVE – Semifinale Calcio Storico Fiorentino 2024 | Rossi vs Bianchi 4 5-1 DIRETTA

(Di domenica 2 giugno 2024) Grande attesa per la secondadel. Alle 18:00 di domenica 2 giugno sul rettangolo di rena saranno idi Santa Maria Novella e idi Santo Spirito a sfidarsi con l’obiettivo di fare almeno mezza caccia in più degli avversari e quindi di staccare il pass per la finale, in programma sabato 15 giugno. Come Magnifici Messeri verranno omaggiati calcianti del passato e per oggi l’omaggio sarà rivolto ad Alessandro Franceschi detto Ciara e Maurizio Barni. La corsa verso l’ultimo atto che assegnerà il palio entra nel vivo e dopo latra i Verdi di San Giovanni e gli Azzurri di Santa Croce, ora tocca a. Ihanno vinto la passata edizione del, imponendosi in finale per 9-2 contro gli Azzurri.