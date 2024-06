Semifinale Isola dei Famosi 2024 | ex del GF Vip sbarca in Honduras di chi si tratta

Leggi tutta la notizia su blogtivvu

(Di domenica 2 giugno 2024) Spazio, oggi 2 giugno, per lade L’dei: cosa accadrà? La padrona di casa Vladimir Luxuria vi aspetta insieme all' inviata Elenoire Casalegno e ai due opinionisti, Dario Maltese e Sonia Bruganelli, per commentare insieme le avventure dei Naufraghi.dei: ecco cosa succederà Questa sera i Naufraghi sono pronti a sfidarsi in gare e duelli per conquistare un posto in finale, raggiungendo così Edoardo Stoppa per contendersi la vittoria. Tante sorprese per i Naufraghi ancora in gioco: Matilde Brandi potrà riabbracciare la sua amica Manila Nazzaro, volata in. In studio, invece, ci sarà Iva Zanicchi pronta a sostenere Samuel Peron. Artur Dainese, ancora una volta, è al centro delle critiche dei suoi compagni, riuscirà ad appianare le divergenze? Spazio anche al verdetto del televoto.