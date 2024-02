Dalle liti condominiali ai danni che possono recare ad altri Dalla tutela in caso di separazione dei genitori proprietari fino | soprattutto | ai casi di malasanità veterinaria Sono tante le controversie legate agli animali | sempre meno beni | sempre più soggetti di diritti

Leggi tutta la notizia su iodonna

(Di mercoledì 14 febbraio 2024) Quanto glidomestici siano diventati parte delle nostre famiglie lo si vede anche da quanto siamo disposti a combattere per loro. In tribunale. E la risposta è: moltissimo.in aumento le cause che hanno per protagonisti cani e gatti (ma non solo), al punto che alcuni avvocati sispecializzati nella giurisprudenza che riguarda i loroaicheadloroindidei “a,, i ...