Calcio | striscione tifosi Roma contro il capitano Pellegrini | ‘anello debole’

(Di mercoledì 14 febbraio 2024), 14 feb. – (Adnkronos) – ??anello? debole?. E’ questo loapparso questa notte all’esterno del centro tecnico giallorosso a Trigoria, rivolto alLorenzo. All’origine delloc’è un retroscena legato all’addio di José Mourinho. Il giorno dopo il suo esonero, prima di lasciare il centro sportivo, lo ‘special one’ avrebbe lasciato nell?armadietto dil?anello che aveva ricevuto in regalo, mesi prima, dalla squadra per i suoi 60 anni. Il tecnico portoghese avrebbe lasciato anche la foto di una delle Champions League vinte nel corso della sua carriera. L'articoloWeb.

