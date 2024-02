Liverani si presenta | «Voglio infiammare Salerno | basta poco»

(Di lunedì 12 febbraio 2024) Le parole di Fabio, nuovo allenatore della Salernitana, in occasione della conferenza dizione Fabio, nuovo allenatore della Salernitana, ha parlato nella conferenza stampa dizione. SALVEZZA– «Due anni fa ci fu un miracolo fondamentale. Lo stadio e la tifoseria furono valore aggiunto. Oggi non posso chiedere niente alla gente, siamo noi che dobbiamo dare.vedere una Salernitana attenta, orgogliosa, che esca dal campo stremata. Se trasmetti qualcosa, ci ricambieranno con tantissimo. Ora tocca a noi trascinare la gente. Quiperla piazza». SQUADRA– «Ero a Parigi quando è arrivata la chiamata del direttore. E’ una rosa diversa rispetto a quella di luglio. Dobbiamo ragionare gara dopo ...

Il nuovo tecnico della Salernitana, Fabio Liverani, si è presentato in conferenza stampa accompagnato da Walter Sabatini e dall'ad Maurizio Milan.Ieri l’annuncio, oggi la conferenza stampa. Procede tutto velocemente in casa Salernitana dopo il cambio alla guida tecnica. In occasione della presentazione del nuovo allenatore Fabio ..."Filippo Inzaghi ha grandi qualità umane, ma il presidente e Sabatini volevano dare un nuovo slancio a questo club. Liverani è l'uomo giusto per salvarci. Crediamo fortemente che possiamo fare l'impre ...