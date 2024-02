Potente scossa magnitudo 5 | 7 a Mindanao | Filippine | massima allerta

(Di sabato 10 febbraio 2024) In una mattinata che ha improvvisamente mutato la quiete, unadi terremoto di5.7 ha scosso il nord dell’isola dinelle. L’evento sismico è stato registrato alle 11:22 ora locale, corrispondenti alle 4:22 del mattino in Italia, segnando momenti di preoccupazione e attenzione da parte delle autorità e della popolazione locale. I dati forniti dall’Istituto Nazionale di Geofisica e Vulcanologia italiano, insieme a quelli del Servizio di Monitoraggio Geologico degli Stati Uniti, indicano che il sisma ha avuto il suo ipocentro a circa 29 chilometri di profondità. L’epicentro è stato localizzato a sud di Tungao, una zona nota per la sua vulnerabilità a eventi simili, data la posizione geografica e la storica attività sismica dell’area. Nonostante la forza del ...

Uno sciame sismico potente, si sono contate 131 scosse in due giorni. "La scossa ( di 4.2) si è sentita molto bene e fortunatamente per adesso non sono stati registrati danni a persone o a cose, ma ...In Emilia la scossa di 4.2 si è sentita distintamente anche a Parma ...Statisticamente, la maggior parte di esse termina dopo pochi giorni o qualche settimana, ma in alcuni casi possono durare più a ...