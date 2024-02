Daniele Capezzone | solo Sinner si è salvato dal Festival

Leggi tutta la notizia su liberoquotidiano

(Di venerdì 9 febbraio 2024) Come spesso capita in Italia, azzeccare i pronostici è piuttosto facile: basta prevedere il peggio e si hanno ottime probabilità di centrare il bersaglio. Qui su Libero, a più riprese, avevamo anticipato che ildi Sanremo avrebbe assorbito e monopolizzato tutto per una settimana, travolgendo ogni argine, dettando l'agenda, facendo di Amadeus un vero e proprio “commissario della Repubblica”. Esageravamo? Forse soltanto per difetto. Perché la notizia delle ultime 48-72 ore è che una surreale gestione sanremese della vertenza degli agricoltori (non sapevamo che Amadeus, nel tempo libero, fosse divenuto anche Ministro dell'Agricoltura ad interim) ha finito per incendiarla-aggravarla-esacerbarla. Fateci caso: fino a prima del, le proteste degli agricoltori (largamente condivisibili nel merito) erano soprattutto concentrate sul pacchetto ...